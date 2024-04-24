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Азербайджан организует визит первого турецкого астронавта в страну

Азербайджан организует визит первого турецкого астронавта в страну

Первый побывавший в космосе турецкий астронавт Альпер Гезеравджи приедет в Азербайджан.

Об этом заявил председатель правления Азербайджанского космического агентства («Азеркосмос») Самаддин Асадов после третьего заседания космических агентств тюркских государств в Анкаре.

По его словам, которые приводит «Репорт», одной из областей плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией является космическая сфера, и братские страны проводят обмен опытом в этой области.

«Не так давно Турция отправила на орбиту своего астронавта Альпера Гезеравджи. Мы хотим, чтобы университеты Азербайджана получили доступ к информации о приобретенных им знаниях и опыте, а также о научных экспериментах, проведенных им на Международной космической станции. Для этого мы организуем поездку этого астронавта в Азербайджан».

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