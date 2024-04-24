Алиев поблагодарил Жапарова за поддержку. Полный текст сегодняшнего выступления президента |
В Баку экстренно сел борт Air France, объявлена тревога (фото) |
Амирбеков: Азербайджан выступает за мирное разрешение разногласий с Арменией |
Алиев и Жапаров на открытии памятника Айтматову в Баку |
Россия и Украина впервые провели очные переговоры |
Байден: Америке доверять нельзя |
Пашинян не использовал термин «геноцид» |
Генсек ОДКБ в вопросе Армении перешел от пряника к кнуту |
Киев может получить ракеты ATACMS большой дальности |
Главное Мир

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится новая функция

Пользователям устройств на базе операционной системы Android будет доступна новая функция мессенджера WhatsApp. О ее появлении сообщает портал WABetaInfo.

Сообщается, что пользователи смогут звонить на номера, которых нет в их списке контактов. При этом сейчас номер нужно сохранять в телефонную книгу. Эта функция может быть удобна в том случае, если нужно сделать одноразовый звонок.

В материале отметили, что звонки в WhatsApp помогут сэкономить средства. «Звонки, совершаемые через WhatsApp, используют интернет-данные вместо традиционных сотовых сетей, что делает их более экономичными», — говорится в сообщении. По данным портала, опция будет доступна в будущем обновлении мессенджера.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан организует визит первого турецкого астронавта в страну
Мир

Азербайджан организует визит первого турецкого астронавта в страну

2024/04/24, 18:13
В WhatsApp появится новая функция
Мир

В WhatsApp появится новая функция

2024/04/24, 17:58
В России обнаружены 47 новых вирусов, переносимых комарами
Мир

В России обнаружены 47 новых вирусов, переносимых комарами

2024/04/24, 17:36
Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Беларуси
Мир

Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Беларуси

2024/04/24, 17:30
В связи с самоубийством бывшего главного педиатра возбудили уголовное дело
Мир

В связи с самоубийством бывшего главного педиатра возбудили уголовное дело

2024/04/24, 17:20
Россия и Украина впервые провели очные переговоры
Мир

Россия и Украина впервые провели очные переговоры

2024/04/24, 17:08
ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в €1,5 млрд
Мир

ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в €1,5 млрд

2024/04/24, 15:11
Эрдоган: Турция не позволит ни одному армянину чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине
Мир

Эрдоган: Турция не позволит ни одному армянину чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине

2024/04/24, 14:18
Глава МВД Литвы написала заявление в генпрокуратуру на президента страны
Мир

Глава МВД Литвы написала заявление в генпрокуратуру на президента страны

2024/04/24, 13:54