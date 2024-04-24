В WhatsApp появится новая функция

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Пользователям устройств на базе операционной системы Android будет доступна новая функция мессенджера WhatsApp. О ее появлении сообщает портал WABetaInfo.

Сообщается, что пользователи смогут звонить на номера, которых нет в их списке контактов. При этом сейчас номер нужно сохранять в телефонную книгу. Эта функция может быть удобна в том случае, если нужно сделать одноразовый звонок.

В материале отметили, что звонки в WhatsApp помогут сэкономить средства. «Звонки, совершаемые через WhatsApp, используют интернет-данные вместо традиционных сотовых сетей, что делает их более экономичными», — говорится в сообщении. По данным портала, опция будет доступна в будущем обновлении мессенджера.