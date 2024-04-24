В России обнаружены 47 новых вирусов, переносимых комарами

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Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. На сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 – в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», – сказала она во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе ведомства пояснили, что вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта «Санитарный щит», для подготовки и предотвращения возможных угроз. «В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и по предварительным данным, рисков не несут», — отметили в ведомстве.

Попова также отметила, что на сегодняшний день для национального каталога оцифрованы все имеющиеся патогены. До конца года его планируется пополнить до 40 тыс. штаммов, что позволит превзойти крупнейшую американскую коллекцию, добавила она.