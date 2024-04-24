Баку занял третье место среди городов, привлекших больше всего прямых иностранных инвестиций

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Издание fDi Intelligence, входящее в структуру Financial Times, опубликовало ТОП 100 городов по темпам роста привлечения в 2023 году прямых иностранных инвестиций.

Баку занял в рейтинге 3-е место. По данным издания, подписанные в прошлом году соглашения о прямых иностранных инвестициях в Азербайджан являются крупнейшими проектами, начиная с 2017 года. Отмечается, что наряду с несколькими значимыми логистическими проектами, в 2023 году подписано соглашение инвестиционной стоимостью 211 млн долларов с венгерской компанией «Hell Group».

Отметим, что в прошлом году в Баку, при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, между находящимся в подчинении Министерства экономики Азербайджана ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и венгерской компанией «Hell Group» подписано Соглашение о совместной деятельности.

Согласно документу, на территории Свободной экономической зоны «Алят» планируется строительство завода с годовой производственной мощностью 700 млн алюминиевых банок для напитков. Наряду с удовлетворением внутренних потребностей, продукция будет экспортироваться в страны Центральной Азии. В рамках проекта планируется создание более 300 рабочих мест. Инвестиционная стоимость проекта составляет 211 млн долларов.

Благоприятная деловая и инвестиционная среда в Азербайджане привлекают в нашу страну множество иностранных инвесторов, во многих сферах экономики реализуются значимые проекты, создаются новые рабочие места.

В 2023 году в Сумгайытском химическом промышленном парке, с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, состоялось открытие предприятия по производству керамических плит ООО Azеrbaycan Vanhong Ceramics Co. В предприятие со 100-процентным китайским капиталом инвестировано 50 млн долларов, открыто около 500 рабочих мест.

Другим крупным инвестиционным проектом является совместное с китайской компанией BYD Company Limited производство автобусов с электродвигателями в Сумгайытском химическом промышленном парке. АИК примет участие в проекте в качестве акционера. Компания BYD первоначально планирует выделить на реализацию проекта 34 млн долларов. В дальнейшем на реализацию инвестиционного проекта с дополненной стоимостью планируется инвестировать 60 млн долларов. В рамках проекта предполагается создание 800 новых рабочих мест. После третьего года производства рассматривается возможность локализации запасных частей для электробусов.

Также в 2023 году, на территории Пираллахинского промышленного парка, согласно Соглашению о совместной деятельности между АИК и турецкой компанией Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, заложен фундамент предприятия по производству лекарственных средств ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations. Инвестиционная стоимость проекта составляет 35 млн долларов. Кроме того, в СЭЗ «Алят», совместно с израильской компанией BioPharmax, ведется строительство фармацевтического предприятия с инвестициями 45 млн евро.

В СЭЗ «Алят», предлагающей значительные льготы и стимулы для предпринимателей, планируется реализация проектов по производству промышленного оборудования, строительных материалов, а также проектов в авиационной, судоходной, нефтехимической и других отраслях.

Также АИК, совместно с турецкой компанией Demirören, планирует вложить 15 млн долларов в проект восстановления и эксплуатации малых ГЭС в регионах страны и 20 млн манатов в проект с израильской компанией по производству племенных яиц.

Кроме того Министерство экономики, в рамках государственно-частного партнерства продолжает работы, связанные с реализацией пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

В рейтинге издания fDi Intelligence первое место занял немецкий город Мангейм, а второе – румынский город Крайова. В отчете говорится, что в 2023 году глобальный объем объявленных прямых иностранных инвестиций составил 1,33 трлн долларов, что на 4% больше, чем годом ранее.

fDi Intelligence – мировой лидер в области решений по продвижению инвестиций и экономическому развитию. Принадлежащий всемирно известной британской Financial Times сервис фокусируется на углубленном анализе глобальных и региональных рынков и корпоративного инвестиционного климата во многих секторах экономики. Методология fDi 100 базируется на исследовании 100 наиболее быстро растущих субнациональных регионов для прямых иностранных инвестиций. Рейтинг составляется на основе взвешенных оценок данных по рынкам прямых инвестиций и учитывает число объявленных инвестиционных проектов, темпы роста капитальных вложений и ПИИ, а также число планируемых к открытию за счет инвестиций новых рабочих мест.