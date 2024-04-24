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Совфед РФ направил письмо в парламент Армении для разъяснения слов Симоняна

Совфед РФ направил письмо в парламент Армении для разъяснения слов Симоняна

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин по поручению председателя верхней палаты Валентины Матвиенко подготовил и направил в Национальное собрание Армении письмо в связи с антироссийскими заявлениями их спикера Алена Симоняна.

Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«Просил бы пояснить, от чьего имени выступал на упомянутом мероприятии председатель парламента Армении, а также сообщить, насколько изложенные им оценки соответствуют союзническим отношениям между Российской Федерацией и Республикой Армения и многовековым узам дружбы между нашими народами», – говорится в письме председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина Национальному собранию Республики Армения.

В нем говорится, что выступление председателя Национального собрания Армении Симоняна на конференции председателей парламентов стран Евросоюза 22 апреля в Испании «вызвало крайне негативную реакцию у российской общественности».

«Получили множество обращений от наших избирателей с просьбами пояснить, отражают ли откровенно антироссийские высказывания А. Р. Симоняна официальную позицию Нацсобрания Армении», – написал Карасин.

В пресс-службе СФ уточнили, что письмо отправлено по дипломатическим каналам.

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