Алиев поблагодарил Жапарова за поддержку. Полный текст сегодняшнего выступления президента |
В Баку экстренно сел борт Air France, объявлена тревога (фото) |
Амирбеков: Азербайджан выступает за мирное разрешение разногласий с Арменией |
Алиев и Жапаров на открытии памятника Айтматову в Баку |
Россия и Украина впервые провели очные переговоры |
Байден: Америке доверять нельзя |
Пашинян не использовал термин «геноцид» |
Генсек ОДКБ в вопросе Армении перешел от пряника к кнуту |
Киев может получить ракеты ATACMS большой дальности |
Главное Политика

Азербайджан и Кыргызстан подписали 18 документов (фото)

Азербайджан и Кыргызстан подписали 18 документов (фото)

24 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.

Всего в рамках визита было подписано 18 документов:

«Решение второго заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Совместную декларацию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Кыргызской Республики Садыр Жапарова» подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики» подписали министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики о сотрудничестве в области энергетики» подписали министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов и министр энергетики Таалайбек Ибраев Кыргызской Республики.

«Программу сотрудничества между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным Агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева.

«Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли» и «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызской Республике Жээнбек Кулубаев.

«Соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики» подписали министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов и министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования и науки» подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркуль Кендирбаева.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции» подписали начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсал Гусейнов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнара Баатырова.

«Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о внесении изменений в Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития» и «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

Теги:
Из этой рубрики
"Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа". Полный текст сегодняшнего выступления Жапарова
Политика

«Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа». Полный текст сегодняшнего выступления Жапарова

2024/04/24, 18:37
Алиев поблагодарил Жапарова за поддержку. Полный текст сегодняшнего выступления президента
Политика

Алиев поблагодарил Жапарова за поддержку. Полный текст сегодняшнего выступления президента

2024/04/24, 18:32
Амирбеков: Азербайджан выступает за мирное разрешение разногласий с Арменией
Политика

Амирбеков: Азербайджан выступает за мирное разрешение разногласий с Арменией

2024/04/24, 18:19
Совфед РФ направил письмо в парламент Армении для разъяснения слов Симоняна
Политика

Совфед РФ направил письмо в парламент Армении для разъяснения слов Симоняна

2024/04/24, 16:20
Эстония приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Эстония приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

2024/04/24, 16:11
Азербайджан и Кыргызстан подписали 18 документов (фото)
Политика

Азербайджан и Кыргызстан подписали 18 документов (фото)

2024/04/24, 15:45
В Милли Меджлисе прошла встреча с помощниками членов Конгресса США
Политика

В Милли Меджлисе прошла встреча с помощниками членов Конгресса США

2024/04/24, 15:20
Жапаров: Совместная декларация закрепляет глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном
Политика

Жапаров: Совместная декларация закрепляет глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном

2024/04/24, 14:45
Мэтт Зирлер: В прошлом Трамп уже имел некоторое взаимодействие с Азербайджаном
Политика

Мэтт Зирлер: В прошлом Трамп уже имел некоторое взаимодействие с Азербайджаном

2024/04/24, 14:00