Азербайджан и Кыргызстан подписали 18 документов (фото)

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24 апреля с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов.

Всего в рамках визита было подписано 18 документов:

«Решение второго заседания Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» и «Совместную декларацию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Кыргызской Республики Садыр Жапарова» подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики» подписали министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев и министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики о сотрудничестве в области энергетики» подписали министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов и министр энергетики Таалайбек Ибраев Кыргызской Республики.

«Программу сотрудничества между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы» подписали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным Агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева.

«Протокол между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве в области обмена информацией о статистике взаимной торговли» и «Соглашение между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в целях совершенствования таможенного администрирования» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Кыргызской Республике Жээнбек Кулубаев.

«Соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики» подписали министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов и министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования и науки» подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев и министр образования и науки Кыргызской Республики Догдуркуль Кендирбаева.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции» подписали начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вюсал Гусейнов и министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнара Баатырова.

«Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о внесении изменений в Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития» и «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения» подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.