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В Милли Меджлисе прошла встреча с помощниками членов Конгресса США

В Милли Меджлисе прошла встреча с помощниками членов Конгресса США

Члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с США встретились с группой помощников членов Конгресса США, находящихся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель рабочей группы Самед Сеидов рассказал о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе, важности соглашения с Арменией о возвращении четырех оккупированных азербайджанских сел, отношениях между Азербайджаном и Россией, и выводе российских миротворцев с территории нашей страны.

Члены рабочей группы Севиндж Фаталиева, Асим Моллазаде, Турал Гянджалиев, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев, Малахат Ибрагимгызы, Эмин Гаджиев, принявшие участие во встрече, ответили на интересующие гостей вопросы, поделились мнениями о перспективах азербайджано-американских отношений.

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