Депутаты Верховной Рады Украины возмущены выдвижением Варданяна на Нобелевку и просят экстрадировать его в Киев

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Как стало известно «Минвалу», 18 депутатов Верховной Рады Украины выступили с протестом против выдвижения на Нобелевскую премию мира Рубена Варданяна.

Как напоминают украинские законодатели в своем обращении (есть в распоряжении Minval) под красноречивым заголовком «Украина против выдвижения преступника Рубена Варданяна как номинанта на Нобелевскую премию Мира!», 23 апреля 2023 года СБУ включила Рубена Варданяна в базу данных «Миротворец».

В обращении депутатов указывается, что Рубен Варданян «финансирует и поддерживает войну России против Украины».

Также украинские депутаты указывают, что «в 2022-м году 46 членов Конгресса США призвали ввести персональные санкции против Рубена Варданяна», а ещё в 2019 году 22 депутата Европарламента выступили с инициативой ввести санкции против Варданяна как одного из соратников Кремля.

Украинские законодатели напоминают, что ряд международных СМИ, включая Politico, Townhall, The Washington Times, The Hill, Al-Jazeera представляют Варданяна как «человека Кремля». Показательно, что первыми о выдвижении Варданяна на Нобелевскую премию сообщило российское агентство РБК. Медиа-холдинг, в который входит РБК, принадлежит российскому олигарху Григорию Березкину, который также находится под персональными санкциями Евросоюза и Великобритании.

Как подчёркивают депутаты Верховной Рады Украины, «мы считаем недопустимым и абсурдным гротеском номинацию на премию Мира человека, поддерживающего терроризм и сепаратизм, замешанного в коррупционных скандалах, спонсора российской агрессии на постсоветских территориях и врага Украины. Мы призываем Нобелевский комитет отклонить заявку приспешников Варданяна, ибо невозможно служить делам Мира, будучи доказанным преступником, который должен быть немедленно передан правоохранительным органам Украины или странам НАТО» (по определению базы «Миротворец»).

Отдел политики