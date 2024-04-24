Жапаров: Совместная декларация закрепляет глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном

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Сегодня мы подписали Совместную декларацию об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республики.

Об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Азертадж.

«Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном», – подчеркнул Садыр Жапаров.