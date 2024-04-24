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Алиев поблагодарил Жапарова за строительство школы в Агдамском районе

Алиев поблагодарил Жапарова за строительство школы в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, передает Азертадж.

В заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым глава Азербайджанского государства сказал:

«Я хотел бы особо выразить благодарность Садыру Нургожоевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. По инициативе президента Кыргызстана Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. Завтра мы вместе посетим Физулинский и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку, она имеет для нас очень большое значение».

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