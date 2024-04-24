Эрдоган: Турция не позволит ни одному армянину чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил обращение патриарху Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну в связи с «событиями 1915 года».

В обращении Эрдоган выразил почтение памяти армян Османской империи, погибших в тяжелых условиях Первой мировой войны, и соболезнование их внукам.

Он отметил, что разрушения, вызванные Первой мировой войной на османских землях, оставили глубокий след в памяти: «Сохранение атмосферы мира и спокойствия, унаследованной от наших предков, возможно только нашими совместными усилиями».

Безопасность, благополучие и счастье наших армянских граждан, обогативших анатолийские земли своими культурными и человеческими делами, гарантированы и сегодня, отметил Эрдоган.

В обращении отмечается, что Турция не позволяла и не позволит ни одному армянину быть изолированным, отстраненным и чувствовать себя гражданином второго сорта на своей родине:

«Важно, чтобы мы относились к историческим событиям руководствуясь разумом, совестью и наукой, не давая воли радикальным дискурсам, маргинализации, ненависти. Мы считаем, что для защиты будущих поколений от насилия и войны нужно совместно строить будущее в свете уроков, извлеченных из общей боли».