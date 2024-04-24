Глава МВД Литвы написала заявление в генпрокуратуру на президента страны

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте написала заявление в генеральную прокуратуру на президента страны Гитанаса Науседу.

Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным издания, Билотайте не понравилось, что литовский лидер решил раньше МВД рассказать об аресте подозреваемых в нападении на политика Леонида Волкова. По мнению министра, поступок президента был безответственным и мог подорвать досудебное расследование.

19 апреля Науседа сообщил, что двух человек, которых подозревают в нападении в Вильнюсе на бывшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, задержали в Польше. Задержанных передали литовской стороне.