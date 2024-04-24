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Алиев: Визит президента Кыргызстана будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений

Алиев: Визит президента Кыргызстана будет способствовать укреплению дружественных и братских отношений

Визит президента Кыргызстана в Азербайджан будет способствовать делу укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Азертадж.

Отметив, что подписаны двусторонние документы, глава государства подчеркнул, что они во многом будут предопределять будущее развитие двусторонних отношений.

«Каждый из них представляет большую важность. Особенно хотел бы отметить совместную Декларацию, которую мы подписали с Садыром Нургужоевичем», – добавил Ильхам Алиев.

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