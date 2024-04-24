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Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы

Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы

Шуша будет первым городом в Карабахе, где будут действовать электробусы.

Об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на панельной дискуссии на тему «Устойчивое развитие в Карабахе» в рамках проходящей в Лачине международной конференции с участием экспертов из 30 стран, передает Report.

По его словам, данные автобусы производятся в Гяндже в сотрудничестве с партнерами из Беларуси.

«Шуша уже получила четыре таких автобуса. Они полностью электрические, и очень хорошо зарекомендовали себя в условиях местного горного ландшафта. Так что это будет нашим нововведением в системе городского общественного транспорта. В следующем месяце автобусы будут введены в эксплуатацию», – сказал Айдын Керимов.

По его словам, в рамках достижения Целей устойчивых развития в городе Шуша также будут созданы велосипедные дорожки.

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