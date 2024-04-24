Госдеп считает украинский телемарафон нарушением прав человека

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Государственный департамент США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году отметил украинский телемарафон «Единые новости» в качестве примера нарушения свободы выражения мнений. Об этом говорится в тексте доклада.

В материале отмечается, что национальный телемарафон придерживается правительственной линии в репортажах о конфликтах, тем самым обеспечивая «беспрецедентный уровень контроля над новостями в прайм-тайм».

В тексте также отмечается, что ряд украинских СМИ заявлял об отстранении от выгодных контрактов и давлении со стороны офиса президента Зеленского еще в 2022 году.

В отчете говорится, что правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на СМИ и журналистов, которые высказывали позицию, которая по мнению властей подрывала суверенитет и территориальную целостность государства.

«Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных программ новостей. Журналисты-расследователи, критиковавшие правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы», – говорится в отчете.