США в роли одновременно хорошего и плохого полицейского для Израиля

95 Просмотров

Напряжение между США и Израилем не спадает. Хотя, скорее, здесь в большей степени высвечивается взаимонеприятие лидеров двух государств: Джозефа Байдена и Биньямина Нетаньяху.

Сегодняшняя повестка дня взаимоотношений между странами определяется, как это и не покажется кому-то странным, ролью вашингтонской администрации для правительства Израиля в качестве хорошего и плохого полицейского одновременно. Подтверждение чему можно увидеть, например, в том, что, наряду с одобрением Палатой представителей США значительнейшего пакета военной помощи Израилю в размере 13 млрд долларов, американская администрация почти сразу же поставила в известность о подготовке санкций против батальона ЦАХАЛа «Нецах Иегуда».

Речь идет о предполагаемых «нарушениях прав человека в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии», хотя обращается внимание и на известный инцидент 2022 года, когда погиб американец палестинского происхождения. Именно тогда американское посольство в Израиле приступило к проверке деятельности батальона. Назвав данные санкционные намерения «верхом абсурда и морального упадка», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил готовность правительства «всеми силами противодействовать» этому решению в отношении ЦАХАЛа. Резкое недовольство возможными шагами Вашингтона в данном направлении высказали и высокопоставленные представители израильского политического истеблишмента.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил намерение Белого дома приступить к рассмотрению закона, должного конкретизировать запрет на оказание военной помощи «военным и полицейским подразделениям, нарушающим права человека». Идем дальше и знакомимся с поздравлением Байдена евреев всего мира с праздником Песах.

Подтвердив приверженность безопасности еврейского народа, Израиля и его «праву на существование в качестве независимого еврейского государства», президент США заявил о продолжении Вашингтоном деятельности, направленной на установление «незамедлительного и долгосрочного прекращения огня в Газе в рамках соглашения, которая позволит освободить заложников и доставить гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению». Вслед за чем глава Белого дома вновь актуализировал претворение в жизнь решения о двух государствах, «которое обеспечит равную безопасность, процветание и прочный мир для израильтян и палестинцев».

В контексте рассматриваемого, ряд аналитиков обращают внимание и на реакцию Байдена на пропалестинские митинги в Гарварде, Колумбийском и Йельском университетах, считая ее двоякой. В обсуждаемом аспекте подчеркивается, что национальный орган организации «Студенты за Палестину» заблаговременно объявил о подготовке лагерей протеста в ряде академических учреждений США. Линия в этом направлении усилилась после разгона властями аналогичного лагеря в Колумбийском университете Нью-Йорка. Так вот, с одной стороны, Байден обрисовал пропалестинские выступления в качестве проявлений антисемитизма: «Мне трудно представить себе, что кто-то еще этого не понимает». С другой, – параллельно произнес: «Мне также трудно представить себе, что кто-то не может представить себе беды палестинцев».

Таким образом, даже небольшой срез происходящего на американо-израильском треке однозначно свидетельствует о наличии, мягко говоря, трений между столицами. Причем, скорее всего, этот фон усилится в контексте предполагаемого военного вторжения ЦАХАЛа в город Рафиах на юге сектора Газа, в подтверждение чего израильские источники сообщают о вызове двух резервных бригад. Операция, по словам высокопоставленных представителей оборонного ведомства Израиля, должна занять не менее шести недель. Позиция же США в этом вопросе общеизвестна. Наверняка, и на этом поле проявится ракурс хорошего и плохого американского полицейского для израильтян.

P.S. Пока материал готовился к печати, ряд информационных ресурсов сообщили о негодовании со стороны МИД Израиля по поводу направленности отчета ООН о связях агентства этой структуры по делам палестинских беженцев (UNRWA) с ХАМАСом.

Напомним, что соответствующими израильскими ведомствами арестованы 12 сотрудников этой организации с формулировкой об их вовлеченности в антиизраильскую террористическую деятельность. Однако, согласно отчету, Израиль «еще не предоставил доказательств своих заявлений о широком участии кадров UNRWA» в деятельности террористических структур.

Теймур Атаев