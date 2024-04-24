Матвиенко стало стыдно за Алена Симоняна

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить и направить в парламент Армении запрос в связи с антироссийскими заявлениями спикера Алена Симоняна, передает ТАСС.

Выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян в частности заявил, что с учетом того, что «в центре внимания конференции – вопрос вторжения России в Украину и ближневосточный конфликт» он хотел бы подтвердить, что Армения «решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран».

«Хотелось бы задать коллеге председателю парламента Армении вопрос: от чьего имени он озвучивал такого рода сюжеты? Точно не от имени армянского народа, с которым Россию связывает вековая дружба. Мы не можем оставить без внимания такого рода русофобские выступления <…>. Я бы направила письменно в парламент Армении запрос, от чьего имени он выступал и разделяет ли парламент Армении оценки, высказанные на этой сходке», – сказала спикер Совфеда.

Она выразила надежду на то, что и парламент страны спросит со спикера, «кто дал ему право от имени Армении выступать с такими пассажами, и также даст оценку».

«Мы не оставим без внимания такого рода русофобские, антироссийские выступления. Просто было стыдно за нашего коллегу, что он заступил уже все красные линии», – сказала Матвиенко.