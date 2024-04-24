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Завтра в Азербайджане будет +31 градус тепла

Завтра в Азербайджане будет +31 градус тепла

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 23-28° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако в дневное время в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 27-31° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

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