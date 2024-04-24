Во Франции негодуют из-за отказа Эмбиида выступать за сборную этой страны. При чем тут Макрон

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Очередная скандальная ситуация во Франции. Джоэл Эмбиид (Philadelphia 76ers), считающийся одним из ведущих баскетболистов NBA (MVP прошлогоднего сезона лучшей баскетбольной лиги мира), отказался выступать за сборную Франции на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Уроженец Камеруна предпочел надеть в Париже майку сборной США, хотя до этого момента действительно озвучивал намерение выступать именно за команду Франции, где находится и его семья.

А как его ждали французы, считая нахождение Эмбиида в составе своей команды главным оружием для получения золота Олимпиады. Но Джоэл разочаровал французских поклонников спорта, большинство которых главной причиной нашумевшего отказа выступать за сборную страны называет его желание облегчить свой путь к получению золотой медали в составе очередной американской Dream Team.

Конечно же, это удар по самолюбию президента Эммануэля Макрона. Однако, наверное, ему не привыкать получать такие пощечины от соотечественников.

Так, в 2022 году популярный нападающий сборной Франции Карим Бензема, ставший в том сезоне обладателем «Золотого мяча» – приза, присуждаемого лучшему футболисту мира календарного года, не принял предложения Макрона отправиться на его воздушном судне на финал чемпионата мира -2022. Напомним, что тогда Макрон пригласил всех травмированных и пропустивших ЧМ футболистов сборной Франции отправиться на финал на его воздушном лайнере. Однако Карим ответил президенту страны: «Нет».

Правда, по горячим следам популярная L’Equipe придала происшедшему оттенок конфликта между Бензема и тренерским штабом команды. Но факт остается фактом. Выдающийся футболист отказался лететь в одном самолете с Макроном.

К слову, среди «отказников» назывались и фамилии не нуждающихся в особом представлении – Мишеля Платини, Зиннедина Зидана и Лорана Блана. Наверное, данные факты могут свидетельствовать лишь об одном – о падении авторитета Франции в мире. Виновником чего можно назвать лишь одного человека – Макрона.

Помните, как еще до ее избрания премьером Италии лидер правоцентристской коалиции «Братьев Италии» Джорджа Мелони очертила Макрона «циничным, безответственным политиком», ответственным за уничтожение Ливии с единственной целью – овладением энергоресурсами данной страны. Но Мелони не остановилась на этом, подчеркнув продолжение президентом Франции политики «колониальной эксплуатации Африки». «Не пытайся учить нас, Макрон! Мы не приемлем эти уроки!», – резюмировала тогда свое выступление нынешний премьер-министр Италии.

А буквально пару-тройку недель назад Джорджа Мелони открыто подвергла критике предложение Макрона об отправке войск западных стран в Украину. При этом она знаково призвала обращать внимание на использование политическими лидерами тонов во время тех или иных высказываний. Вслед за чем Мелони адресно произнесла, что за время нахождения в оппозиции, а затем в премьерском кресле она «ни разу» не использовала такого рода тона, так как «на серьезные вещи надо реагировать серьезно».

В целом же, падение рейтинга Макрона, особо начавшее фиксироваться с начала нынешнего года, когда чуть менее 70% жителей страны во время опроса озвучили свое «плохое» или «очень плохое» мнение о президенте, поспособствовало усилению позиций крайне правых во Франции. Что постепенно привело к росту авторитета в массах представителей этих партий на всем европейском континенте. Сейчас же они уверенно шагают и на предстоящие в июне с. г. выборы в Европарламент.

А как быть с тем, что протеже Макрона, экс-премьер Франции Элизабет Борн за время руководства правительства страны 22 раза (!) применяла статью французской конституции (49.3) для осуществления процесса принятия ряда законопроектов без голосования, то есть в обход парламента, в том числе о бюджете(!) государства на 2024 год? Наверняка свою роль в депопулярности Макрона сыграли и серьезные беспорядки во Франции, вызванные как борьбой с резко критиковавшейся пенсионной реформой, так и убийством бежавшего от полиции подростка.

Еще более поспособствовало падению авторитета Макрона отклонение в декабре 2023 г. Национальным собранием (нижняя палата парламента) Франции основного законопроекта администрации президента об иммиграции. Значимость удара для Макрона в этом случае проявилась в отклонении законодателями текста документа в предварительном голосовании. К слову, за два дня до вступления этого закона, именуемого ведущими информационными агентствами мира «спорным», в силу (январь 2024 года) Конституционный совет Франции удалил из него треть статей. Даже этих нюансов, наверняка, предостаточно для понимания, насколько на сегодня Макрон потерял авторитет. Свидетельством чего также является постоянная чехарда с министрами во французском правительстве, когда прошение об отставке следует одна за другой. Потому и не следует удивляться тому, что один из ведущих футболистов мира мог отказаться от предложения Макрона лететь с ним в одном лайнере на финальную игру чемпионата мира, а знаменитый баскетболист Джоэл Эмбиид предпочел сборную США французской команде.

Теймур Атаев