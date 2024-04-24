Участники международного форума «COP29 и Зеленое видение для Азербайджана» отправились в Карабах

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Начался визит участников международного форума «COP29 и Зеленое видение для Азербайджана» в Карабахский регион.

В поездке принимают участие представители 64 мозговых центров из 30 стран, сообщает Report.

Первым пунктом прибытия гостей стал город Зангилан, где они ознакомились с недавно отстроенным Зангиланским международным аэропортом.

В рамках визита эксперты также посетят город Лачин, где международный форум, начавшийся накануне в Баку, продолжит свою работу.

Участники форума обсудят вопросы подготовки к конференции СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и деятельность Азербайджана в области зеленой энергетики.