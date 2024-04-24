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Пашинян не использовал термин «геноцид»

Пашинян не использовал термин «геноцид»

Память о «жертвах» «великой резни» должна стать символом не потерянной, а найденной и реальной родины в лице Республики Армения. И Армения сама должна распоряжаться своей судьбой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна в обращении к армянам по случаю «109-й годовщины» т.н. «геноцида армян».

По его словам, трагедия армянского народа стала следствием «многовекового отсутствия государственности, результатом забвения традиций государственности, а армянский народ стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний».

Обращение Пашиняна вызвало волну критики в Ереване.  Обращение Пашиняна полностью протурецкое, нет никаких упоминаний о том, что это преступление, нет никаких упоминаний о том, что оно было совершено турецким государственным аппаратом, постоянно подчеркивается термин «Мец Егерн» («великая резня»), ни разу не сказав «геноцид», нет никаких упоминаний о каком-либо процессе, направленном на признание, из текста чувствуется, что именно мы виноваты в «геноциде». Это был самый позорный текст, когда-либо написанный главой Армении, Армения проиграла и проигрывает по всем направлениям», – возмущается армянский тюрколог Мгер Абрамян.

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Пашинян не использовал термин «геноцид»

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