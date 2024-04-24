Пашинян не использовал термин «геноцид» |
Генсек ОДКБ в вопросе Армении перешел от пряника к кнуту |
Киев может получить ракеты ATACMS большой дальности |
Заместителя Шойгу задержали, ему грозит 15-летний срок (обновлено) |
Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации активов России прошли процедурное голосование в Сенате |
В Белом доме заявили о военных неудачах Украины |
В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции (фото, видео) |
Азербайджанский флаг взвился над освобожденным газахским селом (видео) |
Байрамов: Баку предотвратит вмешательство в нормализацию отношений с Ереваном |
Главное Мир

Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире – российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Airbus знает о введенных канадским правительством санкциях против ВСМПО и получила необходимые разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность при соблюдении соответствующих санкций», – говорится в заявлении компании, которое приводит агентство. Представители правительства Канады пока воздерживаются от комментариев по этой теме.

Как указывает Reuters, специальное разрешение, полученное от канадских властей, дает Airbus большую свободу в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.

Теги:
Из этой рубрики
Канада разрешила Airbus использовать российский титан
Мир

Канада разрешила Airbus использовать российский титан

2024/04/24, 10:35
Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов
Мир

Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов

2024/04/24, 10:11
Аргентина требует ареста главы МВД Ирана
Мир

Аргентина требует ареста главы МВД Ирана

2024/04/24, 09:53
В МИД КНДР назвали Зеленского артистом, играющим роль по сценарию США
Мир

В МИД КНДР назвали Зеленского артистом, играющим роль по сценарию США

2024/04/24, 09:35
Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нынешнего времени»
Мир

Эрдоган назвал Нетаньяху «Гитлером нынешнего времени»

2024/04/24, 00:34
Серж Саргсян подталкивает соотечественников к свержению Пашиняна
Мир

Серж Саргсян подталкивает соотечественников к свержению Пашиняна

2024/04/23, 23:37
Заместителя Шойгу задержали, ему грозит 15-летний срок (обновлено)
Мир

Заместителя Шойгу задержали, ему грозит 15-летний срок (обновлено)

2024/04/23, 23:09
Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации активов России прошли процедурное голосование в Сенате
Мир

Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации активов России прошли процедурное голосование в Сенате

2024/04/23, 22:57
В Белом доме заявили о военных неудачах Украины
Мир

В Белом доме заявили о военных неудачах Украины

2024/04/23, 22:20