Канада разрешила Airbus использовать российский титан

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Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире – российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Airbus знает о введенных канадским правительством санкциях против ВСМПО и получила необходимые разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность при соблюдении соответствующих санкций», – говорится в заявлении компании, которое приводит агентство. Представители правительства Канады пока воздерживаются от комментариев по этой теме.

Как указывает Reuters, специальное разрешение, полученное от канадских властей, дает Airbus большую свободу в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220.