В МИД КНДР назвали Зеленского артистом, играющим роль по сценарию США

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Украинский президент Владимир Зеленский является не лидером своей страны, а «известным артистом», который играет свою роль по сценарию США.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля.

«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО. Несмотря на это, Зеленский, выражая благодарность за решение США о новой военной помощи, безрассудно болтает, что будет до конца продолжать «смертельное сопротивление» России. <…> Очевидно, что Зеленский является «известным артистом», играющим роль по сценарию США, а не президентом страны», – отмечается в заявлении Им Чхон Иля, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).