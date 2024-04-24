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Генсек ОДКБ в вопросе Армении перешел от пряника к кнуту

Генсек ОДКБ в вопросе Армении перешел от пряника к кнуту

Несмотря на решение Армении приостановить участие в мероприятиях ОДКБ, организация в полном объеме сохраняет свои обязательства перед Ереваном, заявил в интервью «Известиям» генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Если армянское руководство примет решение покинуть организацию, это будет суверенное право Армении, подчеркнул он. В своей работе ОДКБ учитывает возросшую активность НАТО в Закавказском регионе, однако Договор о коллективной безопасности предлагает мягкое союзничество, предполагающее уважение суверенитета стран-участниц и отсутствие жесткой блоковой дисциплины, отметил он.

«Здесь важно отметить, что государства-члены придерживаются во взаимодействии с внешними игроками политики многовекторности, что остается их суверенным правом. Соответственно, и выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства. Другой вопрос, как нынешнее руководство Армении оценивает те угрозы и риски национальной безопасности, с которыми сталкивается страна», – сказал Тасмагамбетов.

«Аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать. Рассуждая о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ, надеюсь, не более чем гипотетической, нужно учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон, поэтому этот вопрос, пусть он в настоящий момент и не может быть отнесен к разряду крайне актуальных, требует анализа», – подчеркнул генсек ОДКБ.

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