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Товарооборот между Азербайджаном и Китаем демонстрирует 44-процентный рост

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем демонстрирует 44-процентный рост

Объем двустороннего товарооборота между Азербайджаном и Китаем вырос на 44 проц. по сравнению с прошлым годом и достиг 3,1 млрд долларов.

Об этом заявил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу на конференции «Содействие инвестициям и торговле в Азербайджане», проходящей в Пекине, сообщает «Азертадж».

Торговый представитель сообщил, что Китай в настоящее время занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана и вторым среди стран-импортеров: «Азербайджан в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе».

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