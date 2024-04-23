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Протестующих против демаркации границы с Азербайджаном армян задерживают (видео)

Протестующих против демаркации границы с Азербайджаном армян задерживают (видео)

21:39 Полиция начала задержания активистов инициативы «Тавуш во имя родины». Об этом сообщается на странице движения в соцсетях. Среди задержанных – политолог Сурен Петросян и полковник запаса Мигран Махсудян,

Задержанию подвергаются и другие активисты, попытавшиеся перекрыть межгосударственную трассу, связывающую Армению с Грузией, у пересечения дорог из Алаверди и Ноемберяна.

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21:02 Армянская полиция разогнала в Тавуше протестующих против демаркации госграницы с Азербайджаном радикалов. Предлагаем вам данные кадры.

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