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Шарп высоко оценил диалог Азербайджана с Арменией без посредников

Шарп высоко оценил диалог Азербайджана с Арменией без посредников

Переговоры между Азербайджаном и Арменией без посредников – огромный шаг.

Об этом заявил экс-посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, участвовавший на организованном в Университете АДА международном форуме на тему «COP29 и Зеленое видение для Азербайджана». Его слова приводит «Репорт»

Он оценил процесс нормализации отношений между сторонами как позитивный шаг: «Страны ведут переговоры друг с другом напрямую, без посредников. Это огромный шаг. Российские миротворцы также покидают Карабах. Это тоже очень положительное событие. Надеемся, что также будет создан механизм постоянного прямого контакта сторон».

Шарп также отметил поддержку своей страны в связи с CОР29: «Проведение СОР29 создаст широкие возможности для Азербайджана. Это одновременно и большая ответственность».

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