Россия обвинила Запад в попытке дестабилизации обстановки на Южном Кавказе

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Страны коллективного Запада в попытках нанести стратегическое поражение РФ стремятся дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллеги министерства «О продвижении российских интересов на Южном Кавказе», состоявшегося под председательством главы дипведомства Сергея Лаврова.

«Акцентировано, что ради нанесения России стратегического поражения коллективный Запад – вслед за Украиной – стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства», – указали в МИД.

Там отметили, что Россия исходит из приоритета обеспечения стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе, в отличие от Запада, движимого исключительно логикой «игр с нулевой суммой». «Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты», – пояснили в МИД РФ.

В сообщении также признается необходимость продолжения усилий по полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы.

«Рассмотрены задачи укрепления связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне, – говорится в тексте. – В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала консультативной региональной платформы «3+3″ (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении».