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Глава МАГАТЭ предрек скорейшее создание Ираном ядерного оружия

Глава МАГАТЭ предрек скорейшее создание Ираном ядерного оружия

Иран находится «скорее в неделях, чем в месяцах» от владения достаточным количеством обогащенного урана для создания атомной бомбы. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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По его словам, уровень обогащения урана в Иране почти доведен до необходимого для создания ядерного оружия, вызывающего беспокойство.

Однако Гросси добавил, что все же нельзя делать вывод, что Иран владеет таким оружием уже сейчас.

По мнению главы МАГАТЭ, создание функционирующей ядерной боеголовки требует, помимо производства обогащенного урана, множество других вещей – например, проведение испытаний.

На вопрос журналиста о том, может ли быть так, что Иран эффективно разрабатывает ядерное оружие, а МАГАТЭ об этом не знает, Гросси ответил, что не может говорить об этом из-за отсутствия информации.

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