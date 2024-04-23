Ильхам Алиев пригласил норвежского премьера на COP29

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Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов вручил послу Королевства Норвегия в Швеции Ауд Колберг пригласительное письмо, адресованное президентом Ильхамом Алиевым премьер-министру Королевства Норвегия Йонасу Гар Стёре в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе встречи был отмечен успешный опыт Азербайджана в сфере проведения престижных международных мероприятий. Норвежской стороне была предоставлена информация о подготовке к COP29, также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Норвегией.

Посол Норвегии выразила благодарность в связи с пригласительным письмом и отметила, что оно будет передано по назначению в кратчайшие сроки.