Алиев: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира

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Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА. Его слова приводит «Азертадж».

Свою точку зрения глава государства обосновал следующим образом: «Мы не чувствуем неудобств, поскольку азербайджанское общество на протяжении столетий в значительной степени впитало ценности обеих цивилизаций — как европейской, так и исламской».

«Считаю, что главный выход и средство – быть справедливым и откровенным. Нам удалось построить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями», – добавил лидер гоударства.

«Думаю, это связано именно с этими качествами. Потому что они [соседи] могут нам доверять и знают, что с нашей стороны сюрпризов не будет», – отметил президент Азербайджана.