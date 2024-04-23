Алиев: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира |
Алиев: С закрытием сухопутных границ безопасность в стране укрепляется |
Алиев: Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой |
Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению |
Алиев сообщил о согласии Еревана не включать «Нагорный Карабах» в мирное соглашение |
На границе между Азербайджаном и Арменией установлен первый пограничный столб |
Алиев пригласил Зеленского в Баку |
На границе Азербайджана и Армении экспертные группы уточняют координаты на местности |
Сегодня начинается демаркация азербайджано-армянской границы |
Главное Политика

Алиев о Зангезурском коридоре: Теперь они хотят избавиться от этого положения, но это невозможно

Алиев о Зангезурском коридоре: Теперь они хотят избавиться от этого положения, но это невозможно

Что касается Зангезурского коридора, как вы отметили, этот вопрос четко отражен в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова «Зангезурский коридор» там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, контроль за которым должны обеспечивать пограничные силы России. Это заявление было подписано президентом Путиным, премьер-министром Пашиняном и мной. И вот уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА, передает Азертадж.

«А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает», – отметил Ильхам Алиев.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира
Политика

Алиев: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира

2024/04/23, 18:07
Алиев: С закрытием сухопутных границ безопасность в стране укрепляется
Политика

Алиев: С закрытием сухопутных границ безопасность в стране укрепляется

2024/04/23, 18:01
Алиев: Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой
Политика

Алиев: Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой

2024/04/23, 17:41
Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению
Политика

Алиев: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению

2024/04/23, 17:34
Ильхам Алиев: Нефегазовые доходы мы использовали для решения проблем с безработицей и бедностью
Политика

Ильхам Алиев: Нефегазовые доходы мы использовали для решения проблем с безработицей и бедностью

2024/04/23, 17:19
Алиев сообщил о согласии Еревана не включать «Нагорный Карабах» в мирное соглашение
Политика

Алиев сообщил о согласии Еревана не включать «Нагорный Карабах» в мирное соглашение

2024/04/23, 17:18
Алиев о Зангезурском коридоре: Теперь они хотят избавиться от этого положения, но это невозможно
Политика

Алиев о Зангезурском коридоре: Теперь они хотят избавиться от этого положения, но это невозможно

2024/04/23, 16:26
Ильхам Алиев: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии
Политика

Ильхам Алиев: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии

2024/04/23, 16:19
Алиев о расширении сотрудничества с Китаем
Политика

Алиев о расширении сотрудничества с Китаем

2024/04/23, 16:18