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Ильхам Алиев: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии

Ильхам Алиев: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии

Что касается соотношения между зеленой и традиционной энергией, думаю, мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии. Было бы наивно думать, что это (производство ископаемого топлива) прекратится сиюминутно.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА, сообщает «Азертадж».

Подчеркнув, что мир к этому не готов, глава государства отметил: «Мировая экономика и промышленность к этому не готовы. На мой взгляд, лучший способ — это создать баланс и идти путем эволюции вместо того, чтобы стремиться к недостижимой цели».

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