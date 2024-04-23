Алиев о расширении сотрудничества с Китаем

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Наш подход к политике «одного Китая» хорошо известен нашим китайским партнерам. Китай же всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Это всегда было основой нашего сотрудничества.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА, передает Азертадж.

«В настоящее время сотрудничество расширяется в политической, экономической и транспортной сферах», – подчеркнул глава государства, отметив, что неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и у него остались очень хорошие впечатления от этих встреч. Президент сказал, что эти встречи придают дополнительный импульс нашим отношениям.