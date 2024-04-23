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Nar подарил новые книги Физулинской школе

Nar подарил новые книги Физулинской школе

Nar, отличающийся выгодными предложениями и социальными проектами, при поддержке Министерства науки и образования, а также Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, подарил новые книги библиотеке Физулинской полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека по случаю 23 апреля – Всемирного дня книги.

В презентации книг приняли участие представители Nar, Общественного объединения «Сеть журналистов Азербайджана», партнеры проекта, а также преподаватели и учащиеся школы имени Мирзы Улугбека.

Подаренные книги предназначены как для учеников начальной и средней школы, так и для старшеклассников. Библиотека, наполненная различными энциклопедиями, словарями и книгами об истории нашей Победы также открыта и для жителей Физули.

Nar, предлагающий своим абонентам мобильную сеть по доступной цене, способствует развитию общества реализуемыми социальными проектами. Основное направление этих проектов – регионы Азербайджана, в том числе освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурзурский экономические районы.

Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых Nar, можно получить на официальном сайте оператора (nar.az).

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении после8дних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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