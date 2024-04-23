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Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Израиль за нарушение прав человека в предисловии к ежегодному докладу Госдепартамента по данной проблеме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«США ясно дали понять Израилю, что Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — написал дипломат в докладе.

Также подчеркивается, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и депортациями мирного гражданского населения.

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