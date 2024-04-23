Алиев: COP29 – проявление большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану

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Со времени нашей последней встречи все события развиваются в позитивном русле, будь то процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или делимитация границ.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА, передает Азертадж.

Говоря о важности проведения COP29 в Азербайджане, глава государства отметил: «COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану».