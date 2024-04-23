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К существующим госорганам добавился новый

К существующим госорганам добавился новый

К существующим госорганам в Азербайджане добавился новый. Расширяется классификация государственных органов, сообщает Minval.az. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной службе», которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, к числу государственных органов, основные полномочия которых определяются Конституцией АР, законами республики и статьей 113 Конституции АР, добавляется Постоянное представительство Нахчыванской Автономной Республики в городе Баку. Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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К существующим госорганам добавился новый
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К существующим госорганам добавился новый

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