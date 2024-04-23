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Эрдоган заявил, что Турция совместными с соседями усилиями покончит с присутствием РПК у своих границ

Эрдоган заявил, что Турция совместными с соседями усилиями покончит с присутствием РПК у своих границ

Турция совместными с соседями усилиями покончит с присутствием Рабочей партии Курдистана у своих границ.

Об этом сообщил журналистам своего пула президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Ирака.

«В Ираке и Сирии, особенно в Сирии, болото терроризма будет осушено не только нашими усилиями, но и совместными усилиями правительств обеих стран», – сказал он.

«Мы продолжаем бороться со всеми террористическими организациями без перерыва. Как вы знаете, наша борьба с РПК в Ираке и Сирии ведется всесторонне уже много лет. И впредь она будет продолжаться с той же решимостью. Эта борьба будет продолжаться как у нас дома, так и за пределами наших границ, в рамках международного права и при уважении территориальной целостности наших соседей. Мы хотели бы, чтобы наши соседи заняли необходимую позицию перед лицом стоящих перед нами угроз, и мы будем продолжать эту борьбу совместно», – подчеркнул Эрдоган.

По его мнению, РПК представляет собой угрозу стабильности, развитию и миру в Ираке. «Устранение этой угрозы также в интересах Ирака. Я верю, что они видят эту реальность и проявят волю к устранению этой проблемы. <…> Мы уничтожим терроризм так или иначе. Мы полны решимости в этом вопросе. Мы никогда не оставим поле боя тем, кто идет рука об руку с терроризмом и террористическими организациями, и тем, кто использует террористические организации в качестве пешек», – заявил турецкий лидер.

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