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В Баку ожидается 29 градусов тепла

В Баку ожидается 29 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 764 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки с грозами, возможен град. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

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