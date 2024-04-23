Эрдоган призвал власти Армении отбросить беспочвенные воспоминания и действовать, исходя из реалий

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении ориентироваться на существующие реалии для выработки дорожной карты нормализации отношений с Турцией.

«В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пора отбросить беспочвенные воспоминания, лучше действовать, исходя из реалий нынешнего времени. Теперь [премьер-министр Армении Никол] Пашинян это тоже понимает. Сейчас настало время создать новые дорожные карты на реалистичной основе. Я надеюсь, что Армения избавится от тьмы, в которую ее затянула диаспора, и выберет путь новых начинаний для светлого будущего», – сказал президент сопровождавшим его журналистам по возвращении из Ирака, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, «окно возможностей не будет открыто всегда и необходимо эффективно использовать момент».