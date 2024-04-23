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На искусственных сушах будут действовать льготы для предпринимателей

На искусственных сушах будут действовать льготы для предпринимателей

К хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на искусственных земельных участках, которые будут созданы в Каспийском море, могут быть применены льготы и стимулы. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, сообщает Minval.az.

«Я думаю, что мнения о предоставлении льгот и стимулов для экономической деятельности на этих землях оправданы. Потому что это связано с экономической деятельностью на острове. Поэтому эта экономическая деятельность может быть освобождена от какого-либо налога, могут быть применены стимулы для привлечения туда предпринимателей», – сказал он.

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На искусственных сушах будут действовать льготы для предпринимателей
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