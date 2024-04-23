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В сфере импорта сигарет новое требование

В сфере импорта сигарет новое требование

В качестве одного из условий ввоза сигарет как табачного изделия импортер обязан в течение не менее 1 года осуществлять деятельность в сфере производства табачных изделий. Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О табаке и табачных изделиях», которая была рассмотрена на сегодняшнем заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Было отмечено, что основной целью данного условия является защита интересов внутреннего рынка, сохранение приоритета отечественного производства, повышение экспортного потенциала, а также контроль за устойчивой и целенаправленной деятельностью человека. Также в связи с тем, что деятельность недисциплинированных налогоплательщиков, не выполняющих своевременно свои обязательства перед государственным бюджетом, систематически допускающих уклонение от уплаты налогов, создающих условия для теневой экономики путем проведения рискованных операций с различными схемами уклонения от уплаты налогов, расценивается как негативное влияние на проводимые реформы в соответствующей сфере, отсутствие у налогоплательщика просроченных обязательств перед государственным бюджетом, а также также отсутствие действующего решения о налогоплательщике быть рискованным налогоплательщиком было определено как условия разрешения.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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