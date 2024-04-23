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В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

В Азербайджане могут запретить электронные сигареты

В Азербайджане сильно распространено использование электронных сигарет среди молодежи. Об этом сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Тахир Миркишили, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в страну импортировано 3 млн электронных сигарет: «Во многих странах мира наложен запрет на электронные сигареты, если понадобится, то комитеты по экономической политике и аграрным вопросам проведут расследование и внесут предложение о наложении запрета на использование электронных сигарет».

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