Доходы представительств СГБ за рубежом освобождаются от налогов

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Доходы представительств Службы Государственной Безопасности за рубежом и в международных организациях освобождаются от социально-страховых и налоговых выплат. Это отражено в законопроекте о внесении изменений и дополнений в Закон «О социальном страховании», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Таким образом все финансирования, направленные на содержание представительств СГБ освобождены от социальных и налоговых выплат. Законопроект принят в третьем чтении.