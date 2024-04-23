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США грозят отрезать китайские банки от мировой финансовой системы за работу с Россией

США грозят отрезать китайские банки от мировой финансовой системы за работу с Россией

США нацелились на китайские банки, работающие с Россией. Вашингтон разрабатывает санкции, которые позволят отрезать кредитные организации КНР от мировой финансовой системы, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В Штатах утверждают, что банки Китая являются основными посредниками в коммерческом экспорте КНР электронных схем, деталей для самолетов, машин, станков и других товаров двойного назначения в РФ, поскольку именно они обрабатывают платежи и предоставляют кредиты для торговли.

При этом американские чиновники признают, что введение ограничений против банков КНР будет крайним вариантом на случай, если Вашингтону не удастся при помощи дипломатических усилий убедить Пекин ограничить поставки в Россию.

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