На границе Азербайджана и Армении экспертные группы уточняют координаты на местности

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В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном, 23 апреля 2024 года на границе экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.