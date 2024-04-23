Суд вынес решение в отношении Аваза Зейналлы

Завершился судебный процесс по жалобе, поданной на приговор в отношении руководителя интернет-телевидения «Хурал» Аваза Зейналлы.
На процессе, проведенном в Бакинском апелляционном суде, было объявлено решение, передает АПА.
Его жалоба было отклонена, и решение, вынесенное судом первой инстанции, осталось в силе.
Аваз Зейналлы обвиняется по ст.178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 и 312-1.1 УК Азербайджана.
Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы.