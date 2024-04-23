Сегодня начинается демаркация азербайджано-армянской границы

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МВД Армении распространило информацию о демаркации границы с Азербайджаном.

«В ответ на информацию, распространяемую в социальных сетях и средствах массовой информации, сообщаем, что автодорога Баганис-Воскепар была закрыта для обеспечения работ по разминированию, проводимых на прилегающей территории, и недопущения доступа граждан к близлежащим заминированным участкам с целью обеспечения их безопасности. На участке Баганис-Воскепар сегодня планируется проведение работ, связанных с демаркацией», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, никаких изменений на линии соприкосновения Армения-Азербайджан сегодня не планируется. После демаркации границы охрана линии границы будет передана пограничным войскам Армении.