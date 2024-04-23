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В Физули вернулись еще 39 семей (обновлено, фото)

В Физули вернулись еще 39 семей (обновлено, фото)

18:22 Возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Физули продолжается. Очередной группе семей, прибывшей во вторник в город Физули, вручены ключи от новых квартир. В родной край вернулись 150 жителя Физули – 39 семей.

Сотрудники ANAMA предоставили переселенным семьям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им рекомендовали держаться подальше от неизвестных объектов и предметов, а в случае возникновения подобных ситуаций информировать соответствующие структуры.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица.

Получившие ключи семьи заселились в новые дома. Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни.

***

09:55 В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

23 апреля очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 39 семей – 150 человек.

В настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 744 семей, или 2839 человек.

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В Физули вернулись еще 39 семей (обновлено, фото)

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